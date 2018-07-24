Şisko sözüne 2 yıl hapis

Şişli'de bulunan Feriköy Gündüz Çocuk evinde öğretmenlik yapan F.E, küçük öğrencisi T.S'ye 'şişko' diyerek arkadaşlarının yanında küçük düşürdü. Yaşadıklarını eve döndüğünde ailesine anlatan minik kız, öğretmenin kendisine hakaret ettiğini belirterek kendisine 'şişko ve köpek' ithamlarında bulunduğunu söyledi. Aile öğretmenin kızlarının psikolojisini bozduğunu söyleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. F.E'nin işlemiş olduğu suçun, uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanması için dosya uzlaştırmacıya gönderildi. Aile, uzlaşmak istemeyince F.E'nin yargılanmasına karar verildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kreş öğretmeni F.E 'Hakaret' suçlamasıyla hâkim karşısına çıkacak.
Atakan IRMAK
Atakan IRMAK
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