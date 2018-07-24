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alerjisi yorgun olmanıza neden oluyor

Sabahları severek tükettiğimiz peynir ve simit gün içerisinde yorgun hissetmemize neden olabiliyor. Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan yakınıyorsanız sizin de alerjiniz olabilir. Alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...



Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi... Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.
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  • 24 Temmuz 2018, Salı 22:20
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