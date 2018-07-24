Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi... Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.
Maya alerjisi yorgun olmanıza neden oluyor
Sabahları severek tükettiğimiz peynir ve simit gün içerisinde yorgun hissetmemize neden olabiliyor. Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan yakınıyorsanız sizin de maya alerjiniz olabilir. Alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi... Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.
Etiketler: Diyetisyen Merve Saruhan , maya
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