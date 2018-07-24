Kara haber!

ÜST geçidin ayağına çarpan otomobil paramparça oldu. Can pazarının yaşandığı korkunç kaza dün Karaman'da meydana geldi. Mustafa Ataseven'in (37) kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Feci kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. Sağlık ekipleri yaraları kurtarmak için seferber oldu. Ömer Ataseven'in öldüğü belirlendi. Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ataseven ve 2 yaşındaki kızı Hatice Sümeyra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karaman’da kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Korkunç kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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