İsteksizliğe ahududu

Küçük kırmızı renkle hoş kokulu bir meyve olan ahududu, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa şifa oluyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller ile pek çok hastalığa kalkan oluyor. Kanı temizleyip toksinlerin atılmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin cinsel isteksizliğini bitiriyor. Uzmanlar, ahududunun günde 5-6 tane yenmesini öneriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lifli içeriği ile sindirimi destekler.
Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lifli içeriği ile sindirimi destekler.
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