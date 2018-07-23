Yol Durumu
  1. Sıcak hava nefes kesiyor

İsteksizliğe

Ağızları tatlandıran , sindirimi düzenliyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor...

İsteksizliğe ahududu
Küçük kırmızı renkle hoş kokulu bir meyve olan ahududu, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa şifa oluyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller ile pek çok hastalığa kalkan oluyor. Kanı temizleyip toksinlerin atılmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin cinsel isteksizliğini bitiriyor. Uzmanlar, nun günde 5-6 tane yenmesini öneriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kanı temizler. Toksinleri atar.
Kan şekerini dengeler.
Böbrek sağlığını destekler.
Vücuda güç ve zindelik verir.
Verem ve romatizmadan korur.
Kabızlığı bitirir.
Lifli içeriği ile sindirimi destekler.
Etiketler: , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR