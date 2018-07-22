Nevruz UNESCO sorusu KPSS 2018 soruları arasında yer aldı. Hıdırellez nedir? KPSS lisans 2018 yılında 22 Temmuz Pazar günü yapıldı. Bu tarihte Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar soruların doğru cevaplarını öğrenmeye çalışıyorlar. ÖSYM sınav soruları ve cevaplarını henüz yayınlanmadı. UNESCO'da kabul edilen etkinlik nedir? sorusu KPSS genel yetenek genel kültür sınavında soruldu. Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, her yıl 6 Mayıs günü Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde yakılan dev şenlik ateşiyle kutlanıyor. Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp, 2016 yılında UNESCO'ya sunduğu, 'Bahar Kutlaması: Hıdırellez' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12'inci Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez 2018 yılında 5 Mayıs Cumartesi akşamı başladı, 6 mayıs pazar ikindi ezanında bitti.

HIDRELLEZ UNESCO'DA

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, her yıl 6 Mayıs günü Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde yakılan dev şenlik ateşiyle kutlanıyor. Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp, 2016 yılında UNESCO'ya sunduğu, 'Bahar Kutlaması: Hıdırellez' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12'inci Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

HIDIRELLEZ NEDİR VE ÖNEMİ NEDİR

​Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.

Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR

Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile devam edelim. Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

GÜL AĞACINA HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN YAPILMALI?

5 Mayıs cuma günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırılez akşamında yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlara gelmesi dilenir.