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Kavga bitmiyor

Kavga bitmiyor
UBER yasaklandı. ler ise saldırılara devam ediyor. Şişli'de taksi şoförü, dün Arap lerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesti. camına vurarak tehditler savurdu. Turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici, "Cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor. Araç bölgeden hızla uzaklaşıyor.
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