UBER yasaklandı. Taksiciler ise saldırılara devam ediyor. İstanbul Şişli'de taksi şoförü, dün Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesti. Aracın camına vurarak tehditler savurdu. Turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici, "Cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor. Araç bölgeden hızla uzaklaşıyor.
Kavga bitmiyor
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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