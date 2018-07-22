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İnsanlık Taksi

Taksi şoförü , herkese insanlık dersi verdi.

İnsanlık Taksi
Gaziantep İslahiye'de 14 yaşındaki Z.Y. adlı kız çocuğu, ablasıyla kavga ettikten sonra evden kaçtı. Gece saatlerinde taksi şoförü Mustafa Koyuncu ile karşılaştı. Kendisine mezarlığı soran küçük kızın hareketlerinden şüphelenen Koyuncu, Z.Y.'yi vakit kaybetmeden ailesine teslim edip herkesin takdirini kazandı. Koyuncu, "Ben de bir babayım. O an kızımı düşündüm" açıklamasını yaptı.
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