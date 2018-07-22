Gaziantep İslahiye'de 14 yaşındaki Z.Y. adlı kız çocuğu, ablasıyla kavga ettikten sonra evden kaçtı. Gece saatlerinde taksi şoförü Mustafa Koyuncu ile karşılaştı. Kendisine mezarlığı soran küçük kızın hareketlerinden şüphelenen Koyuncu, Z.Y.'yi vakit kaybetmeden ailesine teslim edip herkesin takdirini kazandı. Koyuncu, "Ben de bir babayım. O an kızımı düşündüm" açıklamasını yaptı.
İnsanlık Taksi
Taksi şoförü Mustafa Koyuncu, herkese insanlık dersi verdi.
Etiketler: Mustafa Koyuncu , Gaziantep
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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