Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.
ALEVLERİN BÜYÜMESİYLE YANGIN MEYDANA GELDİ
D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi.
TRAFİK DURDU
Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.
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