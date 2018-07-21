Yol Durumu
  1. Dikkat kanun değişti! Binlerce kişi oraya koştu

'de araç ı! durdu

karayolu üzerinde seyir halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle durdu.

D-100de araç yangını! Trafik durdu

karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.

ALEVLERİN BÜYÜMESİYLE YANGIN MEYDANA GELDİ

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi.

TRAFİK DURDU

Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 14:55
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