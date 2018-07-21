GO-KART pistinde yaşanan kazalara bir yenisi eklendi. Olay önceki akşam Samsun'da meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva (22), arkadaşlarıyla birlikte Batıpark'ta bulunan go-kart pistine gitti. Genç kız, 6 dakika süren ilk etabın ardından yeniden bilet alarak, ikinci kez go-kart aracına bindi. Ancak bu sırada saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Saçları koptu ve kafa derisi yüzüldü. Ağır yaralanan Annalyyeva hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
PİST KAPATILDI
Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak, "Saçlı deri, kaşlarının üstünden itibaren, cilt ve cilt altı dokusuyla birlikte kemikten sıyrılarak kopmuş. Yapılan operasyon sonrasında saçlı derisi tekrar yerine dikildi. Sorulara bilinçli olarak cevap veriyor. Gerekli tıbbi tedaviler yapılıyor. Sakarya'da okuyan bir kardeşi var. Ailesinin durumdan haberi yok" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anakent Turizm Şirketi tarafından işletilen pist geçici olarak kapatılırken, polis genç kızın kafasında bone ve kaskının takılı olduğunu belirledi.
İLK KAZA DEĞİL
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi. Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Havvanur Yalçın, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralandı.
Murat ALHAN
PİST KAPATILDI
Başhekim Prof. Dr. Recep Sancak, "Saçlı deri, kaşlarının üstünden itibaren, cilt ve cilt altı dokusuyla birlikte kemikten sıyrılarak kopmuş. Yapılan operasyon sonrasında saçlı derisi tekrar yerine dikildi. Sorulara bilinçli olarak cevap veriyor. Gerekli tıbbi tedaviler yapılıyor. Sakarya'da okuyan bir kardeşi var. Ailesinin durumdan haberi yok" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anakent Turizm Şirketi tarafından işletilen pist geçici olarak kapatılırken, polis genç kızın kafasında bone ve kaskının takılı olduğunu belirledi.
İLK KAZA DEĞİL
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi. Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Havvanur Yalçın, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralandı.
Murat ALHAN
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