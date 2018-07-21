Aşkın meyvesi kavun

İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla aşk hayatına lezzer katıyor. Çiftlerde cinsel arzuyu artırıyor. Sindirim organlarını temizliyor. Bağırsakları çalıştırıp kabızlık problemini bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Vücudu serinletir.
Romatizma ve basur şikayetlerini azaltır.
Böbrekleri temizler.
Yatıştırıcı etkisi ile rahatlık verir.
Böbrek taşı dökmeye yardımcı olur.
Cildin taze görünmesini sağlar.
Cinsel gücü artırır.
Vücudu serinletir.
Romatizma ve basur şikayetlerini azaltır.
Böbrekleri temizler.
Yatıştırıcı etkisi ile rahatlık verir.
Böbrek taşı dökmeye yardımcı olur.
Cildin taze görünmesini sağlar.
Cinsel gücü artırır.
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