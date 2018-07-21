Aşkın meyvesi kavun

İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla aşk hayatına lezzer katıyor. Çiftlerdeartırıyor. Sindirim organlarını temizliyor. Bağırsakları çalıştırıpbitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Romatizma ve basur şikayetlerini azaltır.Yatıştırıcı etkisi ile rahatlık verir.Böbrek taşı dökmeye yardımcı olur.Cinsel gücü artırır.