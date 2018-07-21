Yol Durumu
  1. Fazla kilo 'Kıl' ediyor

Aşkın meyvesi kavun

Aşkın meyvesi kavun
İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla aşk hayatına lezzer katıyor. Çiftlerde cinsel arzuyu artırıyor. Sindirim organlarını temizliyor. Bağırsakları çalıştırıp kabızlık problemini bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Vücudu serinletir.
Romatizma ve basur şikayetlerini azaltır.
Böbrekleri temizler.
Yatıştırıcı etkisi ile rahatlık verir.
Böbrek taşı dökmeye yardımcı olur.
Cildin taze görünmesini sağlar.
Cinsel gücü artırır.


Etiketler:
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR