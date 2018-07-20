Gidişat güzel

yaşayan(41) geçtiğimiz aylarda dişçiye gitti. "Bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorum" dedi. Dişlerine zirkonyum kaplama işlemi gerçekleştirdi. Ancak bu operasyondan sonra diş ağrısı çekti. 1.5 ay boyunca acısı dinmedi. Bütün dişlerini çektirdi. En sonunda beyin ve sinir cerrahına giden Öztürk, 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' olduğunu öğrendi. Talihsiz kadın eski haline dönmek için yardım istedi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise bu çağrıya kulak verdi. İki çocuk annesi Öztürk, Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda tedavi altına alındı. Dişlerinin renginden rahatsız olduğu için doktora gittiğini belirten Öztürk, "Gülemiyordum ama şu anki halime de çok pişmanım. Gittiğim ilk dişçi on tane dişimi kesti. Sonra ertesi gün alt çeneden on diş kesildi.. Ama artık iyileşiyorum. Ekmeği çaya batırıyorum, yeni yeni yemeye de başladım. İki üç gündür kızımın yemeğinden de yemeye başladım. İlk başlarda Mama ile besleniyordum." diye konuştu.Dr. Ömer Karadaş, "Şimdi alt çenede günlük ısrarlı devam eden yüz ağrısında önemli bir oranda ağrısını azalttık. Bundan sonraki aşamalarda da düşük dozlarda ayarlama yaparak ağrısını hiçbir girişimsel işlem yapmadan farmakolojik tedaviyle ortadan kaldırmaya çalışacağız" diye konuştu.