Çok çekti!

Antalya Alanya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk (41), altı ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliğinin kapısını çaldı. Öztürk'ün üst ve alttan 10'ar olmak üzere toplam 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu işlemden sonra dişlerinde ağrı başladı. Ağrıları hiç dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer üç dişinin çekilmesini istedi. Ancak ağrılar yine kesilmedi. Bunun üzerine Öztürk, Antalya Isparta ve Denizli'de doktor doktor gezmeye başladı. Yaklaşık 1.5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, sonunda beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında 'delirten hastalık' diye bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi.
'İYİLEŞMEK İSTİYORUM'
Öztürk'ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Artık acı çekmek istemediğini ifade eden gözü yaşlı kadın, "Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Uyuşturucu hap kullanmak istemiyorum. Ben para pul istemiyorum, sağlık istiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum" diye konuştu. Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Prof. Dr. Mahmut Akyüz ise "Dişlerinin çekilmesi sinir dokularına hasar vermiş. Cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen şikayetleri devam ediyor" dedi.
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DELİRTEN HASTALIK NEDİR?
Trigeminal nevralji, yüzün duyusunu sağlayan trigeminal adlı sinirin beyinde sıkışması ve ezilmesiyle meydana geliyor. Yüz ağrısı yüzünden diş hekimine giderek yanlışlıkla dişlerini çektiren hastaların oldukça fazla olduğu belirtiliyor.
AKYÜREK DE HASTA
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de geçtiğimiz Nisan ayında nadir görülen bu hastalığa yakalanmıştı...
'İYİLEŞMEK İSTİYORUM'
Öztürk'ün tüm bu yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Artık acı çekmek istemediğini ifade eden gözü yaşlı kadın, "Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Uyuşturucu hap kullanmak istemiyorum. Ben para pul istemiyorum, sağlık istiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum" diye konuştu. Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Prof. Dr. Mahmut Akyüz ise "Dişlerinin çekilmesi sinir dokularına hasar vermiş. Cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen şikayetleri devam ediyor" dedi.
ÖNCE
SONRA
DELİRTEN HASTALIK NEDİR?
Trigeminal nevralji, yüzün duyusunu sağlayan trigeminal adlı sinirin beyinde sıkışması ve ezilmesiyle meydana geliyor. Yüz ağrısı yüzünden diş hekimine giderek yanlışlıkla dişlerini çektiren hastaların oldukça fazla olduğu belirtiliyor.
AKYÜREK DE HASTA
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de geçtiğimiz Nisan ayında nadir görülen bu hastalığa yakalanmıştı...
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