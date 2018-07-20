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'nda yolcu ı

'nda yabancı uyruklu bir yolcu çırıl dolaşmaya çalıştı. Kadına havalimanı personeli güçlükle müdahale etti. Alkollü olduğu anlaşılan yolcu ne götürüldü.

Atatürk Havalimanında çıplak yolcu alarmı

'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırıl soyunarak yolcu salonuna çıktı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, ne götürüldü. Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 14:08
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