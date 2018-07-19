Sentetik uyuşturucu bonzai bir genci daha hayattan kopardı. Olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki İhsan Dinçer evde bonzai içti. Fenalaştı, balkona çıktı. Dengesini kaybedip alt kattaki balkona düştü. Başı çamaşır iplerine sıkışan genci mahalleli fark etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Dinçer hastaneye kaldırıldı. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde bulunan Dinçer'in rahatsızlandıktan sonra hava almak için çıktığı balkondan düştüğü tespit edildi. 2 gün tedavi gören genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sonzayi
Bursa’da bonzai içen genç adam, balkondan düştü. Çamaşır iplerine takılıp öldü
Etiketler: Bursa , Uyuşturucu
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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