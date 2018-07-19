Yol Durumu
  1. Dehşet varili
  2. Cam korkusu!

Sonzayi

’da bonzai içen genç adam, balkondan düştü. Çamaşır iplerine takılıp öldü

Sonzayi
Sentetik bonzai bir genci daha hayattan kopardı. Olay 'da yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki İhsan Dinçer evde bonzai içti. Fenalaştı, balkona çıktı. Dengesini kaybedip alt kattaki balkona düştü. Başı çamaşır iplerine sıkışan genci mahalleli fark etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Dinçer hastaneye kaldırıldı. Kanında yüksek dozda uyuşturucu madde bulunan Dinçer'in rahatsızlandıktan sonra hava almak için çıktığı balkondan düştüğü tespit edildi. 2 gün tedavi gören genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Etiketler: ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ