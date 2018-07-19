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cinayetinde flaş gelişme! Toka ve muska ayrıntısı... Leyla Aydemir'in katili bulundu mu?

'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 'nın ölümünün aydınlatılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri 'in elbiselerinin bulunduğu tarlada toka ve muskasını arıyor. Peki ama Leyla Aydemir nasıl öldü? Leyla Aydemir'in katili yakalandı mı? Küçük Leyla öldürüldü mü?

Leyla Aydemir cinayetinde flaş gelişme! Toka ve muska ayrıntısı...

Ağrı'da jandarma ve AFAD ekipleri Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada 4 gündür saç tokası ve muskayı arıyor. Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti. Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 07:29
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