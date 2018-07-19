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faydaları nelerdir? nun sağlığa ne gibi faydaları var?

kullanımı ile 1 haftada gözle görülür bir biçimde kilo verebilirsiniz. Lezzetli tadının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan tüm önemli faydalarını sizler için derledik. İşte dereotunun az bilinen faydaları…



İçerdiği besin değerleri sayesinde tam bir mineral ve vitamin deposu olan dereotunu birçok farklı yemekte kullanabilirsiniz. Balık yemeklerinin yanı sıra çorba, salata ve soslarda da kullanabileceğiniz dereotunun birçok faydası bulunuyor.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 21:44
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