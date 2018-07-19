Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitim şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komsyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13:00'te toplanacak.
Bedelli askerliğin TBMM'de görüşüleceği tarih belli oldu
Bedelli askerlik için TBMM'de görüşme tarihi belli oldu. Seçim öncesi açıklanan son dakika bedelli askerlik açıklamasının ardından milyonları büyük heyecan sardı. Önce bedellinin çıkacağı belli oldu. Ardından yaş ve ücret kulislerde konuşulmaya başlandı ve her kesimin istediği bir ücret ve yaş belirlendi. Bedelli için ücret ve yaş açıklandı ama bir sürpriz de vardı. Bedelli askerlik yapanlar 28 gün temel askerlik eğitimi de yapacak. Çoğu detayların netleşmeye başlamasının ardından bedelli askerliğin TBMM'de görüşüleceği tarih de belli oldu. İşte o detaylar...
Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitim şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komsyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi 13:00'te toplanacak.
Etiketler: TBMM , Torba Yasa , Bedelli askerlik , türk lirası , seçim
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