Hacı adaylarının mutlu günü. İlk hac kafilesi bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıktı. Peki Hac tarihleri ne zaman? 2018 Diyanet Hac gidiş-dönüş tarihleri neler? İşte detaylar...

HAC İBADETİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "İslam'ın 5 temel esasından birisi olan Haccın ifası için bugün hacılar toplandı burada. Son yıllarda Haccın kura ile yapılıyor olması işi daha da heyecanlı hale getirdi. 80 bin talihli hacca gidecek. Günler boyu bu yolculuk devam edecek. Zilhicce Ayı'nın 8-9-10-11'inci günü önemli. Hac için zaman çok önemli. Hac insanı yeniden inşa eden bir ibadet. Hac insanın kalbine yapılan bir seyahattir" dedi.



HAC 2018 GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.



