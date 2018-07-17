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sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belli oldu

YÖK'ün, sadece akademik alanda geçerliliği olan sınavını 5. kez gerçekleştirecek. Başkan Saraç'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada YÖKDİL 2018'in ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki 2018'in son YÖKDİL'i ne zaman yapılacak? Öğrencilerin merakla beklediği sınav YÖKDİL'in başvuru tarihleri de belli oldu. 2018'de son kez düzenlenecek olan YÖKDİL'in başvuru tarihleri ne zaman? YÖKDİL'e dair merak edilen bir başka detay ise başvuru ücreti. İşte YÖKDİL'e dair tüm detaylar...

YÖKDİL sınavının başvuru tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil () Sınavı hakkında açıklama yaptı. Hem kurumun resmi internet sitesinden hem de YÖK Başkanı Prof. Dr. tarafından yapılan açıklamalarda, yeni YÖKDİL sınavı ve başvuruları hakkında bilgiler verildi. YÖKDİL sınav tarihi de açıklandı.

Beşinci kez yapılacak olan sınav Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılacak. Sınava girilecek diller ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca şeklinde açıklandı.

5. YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 22 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak. 30 ilde açılacak olan 35 sınav merkezinde sınavın uygulanması sağlanacak. Sınav saati ise 14:00 olarak açıklandı. YÖKDİL başvuru tarihleri 8 Ağustos ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacak.YÖK'ün yaptığı açıklamada sınavın kullanım alanları da ifade edildi. Açıklamada yüksek lisansa, doktoraya, TUS, DUS gibi sınavlara veya doçentlik sınavına başvurmayı düşünen adayların sınava girebilecekleri ifade edildi. Ayrıca yükselmek için akademik dil yeterliliği istenen adayların da bu sınava katılabileceği kaydedildi.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 18:50
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