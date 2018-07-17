Atatürk Havalimanı'ndaki ATÜ Duty Free mağazalarından alışveriş yapan müşteriler arasında çekiliş yapıldı. Cansu Yıldız, 'şans eseri' lüks marka otomobil kazandı. Ancak çekiliş hikayesi oldukça şaşırtıcıydı. Söz konusu mağaza, 24 Şubat- 20 Haziran tarihlerinde mağazalarından 50 Euro ve üzerinde harcama yapan müşterileri için kampanya başlattı. Yapılacak çekilişle adı çıkan kişi, "Lexus RC F Carbon" marka otomobilin sahibi olacaktı. Yıldız, mağazadan 89 Euro'ya parfüm alan arkadaşının verdiği hediye çekiyle kampanyaya katıldı. Çekilişte adı çıkan Yıldız, 1 milyon 210 bin (214 bin 295 Euro) liralık lüks otomobili kazandı. Talihli Yıldız, "Alışverişi arkadaşım yaptı, ben çekilişe girdim. O da çok şaşırdı ben de. Araç bugün üzerime geçti. İlk aradıklarında kötü bir tepki verdim. 'Beni dolandırıyor musunuz?' dedim. Evraklarımı da saklıyordum. Gazetede yayınlandı. Şirketi arayınca inandım" açıklamasını yaptı.
'Yıldız'ı parladı
Cansu Yıldız, arkadaşının verdiği hediye çekiyle çekilişe katıldı. Lüks bir otomobil kazandı. Kendisini arayarak haberi veren yetkilileri ise dolandırıcı sandı...
Etiketler: Duty Free , Cansu Yıldız , Atatürk Havalimanı
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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