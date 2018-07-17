Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu parsel bilgileri nereden sorgulanır?

Tapu parsel sorgulama işlemi artık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e-devlet resmi internet sayfaları üzerinden yapılabiliyor. Arsa almak veya satışını yapmak isteyenler tarafından büyük bir rağbet gören sorgulamanın nasıl yapılacağını merak edenler ise "Parsel sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte parsel sorgulama işleminin detayları...

PARSEL SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden parsel sorgulama işlmeni yapmak istiyorsanız, TKGM'nin parsel sorgulama adresine girdiğinizde açılan internet sayfasındaki idari bökümde yer alan; İl, ilçe, Mahalle, ada ve parsel kısmını doldurup "sorgula" sekmesine tıklayarak aradığınız detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama" işlemi için tıklayın...

E-DEVLET'TEN PARSEL SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

​e-Devlet üzerinden parsel sorgulaması yapabilmek için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıtlı olmanız gerekmektedir. TAKBİS'e T.C. Kimlik No'su kayıtlı olan vatandaşlara parsel sorgulama hizmeti sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz.