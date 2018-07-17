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'den son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor (17 Temmuz 2018 )

Genel Müdürlüğü Türkiye geneli tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu ve Trakya'nın bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış gelecek. İşte 17 Temmuz Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 10:21
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