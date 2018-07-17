Bedelli askerlikte üst üste son dakika gelişmeleri yaşandı. Yaklaşık 6 milyon kişinin merakla beklediği bedelli askerlikte şartlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş aralığı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte bedelli askerlikle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...