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te son dakika gelişmeleri! Bedelli askerlikte yaş belli oldu mu? Bedelli askerlikte ücret belli oldu mu?

Yaklaşık 6 milyon kişinin beklediği te son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin beklediği bedellide yaş ve fiyat aralığının belli olduğu iddia edildi. Peki ama bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? İşte bedelli askerlik ile ilgili tüm detaylar...

Bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri

Bedelli askerlikte üst üste son dakika gelişmeleri yaşandı. Yaklaşık 6 milyon kişinin merakla beklediği bedelli askerlikte şartlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş aralığı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte bedelli askerlikle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 09:14
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