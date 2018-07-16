Yol Durumu
  1. Baharatlı yeme reflüyü davet etme
  2. Kansere deva mucizevi tarif

ile kireçlenme

Zerdeçal ile kireçlenme
Osteoartrit yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme, eklemlerde aşınma sonucu meydana geliyor. Daha çok ağır yük taşıyan kişilerde görülüyor. Risk, yaşla birlikte artıyor. 40 yaş ve üzeri kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Belirtileri arasında sabahları yataktan kalkarken eklemlerde oluşan , fiziksel aktivitelerin ardından eklemlerde oluşan şişlik, eklemlerin birbirine olan teması ile hastanın aşırı acı duyması gibi şikayetler bulunuyor. Kireçlenmeye bağlı şişlik günlük hayatı zorlaştırabilir. Yürümek, merdiven çıkmak ve nesneleri kaldırmak bile işkenceye dönüşebiliyor.



ŞİŞLİĞİ AZALTIR
Kireçlenme şikayetlerini ortadan kaldırmak için hareket etmek gerekiyor. Yürüyüş yapmak, kilo vermek rahatsızlığı azaltıyor. kurtulmanın doğal yöntemleri de bulunuyor. Bunun başında zerdeçal geliyor. Ağızdan alındığında eklem ağrılarını azaltan , kireçlenmeden kaynaklanan şişliğin azalmasına yardımcı oluyor.
Etiketler: , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ