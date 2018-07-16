Zerdeçal ile kireçlenme

Osteoartrit yani toplumda bilinen adıyla kireçlenme, eklemlerde aşınma sonucu meydana geliyor. Daha çok ağır yük taşıyan kişilerde görülüyor. Risk, yaşla birlikte artıyor. 40 yaş ve üzeri kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Belirtileri arasında sabahları yataktan kalkarken eklemlerde oluşan ağrı, fiziksel aktivitelerin ardından eklemlerde oluşan şişlik, eklemlerin birbirine olan teması ile hastanın aşırı acı duyması gibi şikayetler bulunuyor. Kireçlenmeye bağlı şişlik günlük hayatı zorlaştırabilir. Yürümek, merdiven çıkmak ve nesneleri kaldırmak bile işkenceye dönüşebiliyor.
ŞİŞLİĞİ AZALTIR
Kireçlenme şikayetlerini ortadan kaldırmak için hareket etmek gerekiyor. Yürüyüş yapmak, kilo vermek rahatsızlığı azaltıyor. Kireçlenmeden kurtulmanın doğal yöntemleri de bulunuyor. Bunun başında zerdeçal geliyor. Ağızdan alındığında eklem ağrılarını azaltan zerdeçal, kireçlenmeden kaynaklanan şişliğin azalmasına yardımcı oluyor.
ŞİŞLİĞİ AZALTIR
Kireçlenme şikayetlerini ortadan kaldırmak için hareket etmek gerekiyor. Yürüyüş yapmak, kilo vermek rahatsızlığı azaltıyor. Kireçlenmeden kurtulmanın doğal yöntemleri de bulunuyor. Bunun başında zerdeçal geliyor. Ağızdan alındığında eklem ağrılarını azaltan zerdeçal, kireçlenmeden kaynaklanan şişliğin azalmasına yardımcı oluyor.
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