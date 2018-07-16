Site ayarı!

Yargıtay, sitede yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. İstanbul'da özel bir firmada çalışan Ömer Sıddık Tatlıgül, 2012 yılında özel güvenlikli bir siteye taşındı. Ancak taşınmasının ardından evine giren hırsızlar televizyonundan parfümlerine kadar tüm eşyalarını çaldı.



KEŞİF YAPILDI

Bunun üzerine Tatlıgül, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle site yönetimine dava açtı. Hırsızlık olayında site yönetimini sorumlu tutan mahkeme, Tatlıgül'e 3 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kusurlarının bulunmadığını söyleyen site yönetimi ise kararı temyiz etti. Mahkeme kararını bozan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, olaydan sadece site yönetiminin değil özel güvenlik şirketinin de sorumlu olduğunu, bu nedenle kusur oranlarının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Bozma kararına uyan mahkeme, bilirkişinin yaptığı keşfin ardından kararını bildirdi. Mahkeme, hırsızlık nedeniyle oluşan zararı, site yönetimini ile güvenlik şirketinin ortak ödemesine hükmetti. Kararla birlikte, 3 bin 500 TL olan zararın, 2012'den itibaren yasal faiziyle birlikte Tatlıgül'e ödeneceği öğrenildi.