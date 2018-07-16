Bedelli askerlikte son gelişmeler ne? 2018 bedelli askerlik ne zaman çıkacak?
Milyonlarca askerlik çağına gelmiş vatandaş gözünü bedelli askerlikten gelecek habere çevirdi. Hükümet yetkililerinin bedelli askerlik hakkında çalışma yürüttüklerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş şartı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlikte şartlar ne olacak? gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Bedelli askerlikle ilgili son gelişmeleri A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz canlı yayında aktardı. İşte bedelli askerlikte son gelişmeler...
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