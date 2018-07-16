Göğüste ağrı, ses kısıklığı, midede ağrı ve yanma... Tüm bunlar toplumda sık görülen reflünün belirtilerini oluşturuyor. Mide asidinin ve içeriğinin yukarıya doğru yemek borusuna ve boğazınıza kaçması ile oluşan bu hastalık, toplumda oldukça sık görülüyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hakan Güveli reflü hastalığıyla ilgili merak edilenlere değiniyor...
Baharatlı yeme reflüyü davet etme
Yanlış beslenme, reflüye neden oluyor. Uzmanlar dar kıyafetler giyilmemesini, baharatlı ve asitli yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.