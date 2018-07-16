Baharatlı yeme reflüyü davet etme

Göğüste ağrı, ses kısıklığı, midede ağrı ve yanma... Tüm bunlar toplumda sık görülen reflünün belirtilerini oluşturuyor. Mide asidinin ve içeriğinin yukarıya doğru yemek borusuna ve boğazınıza kaçması ile oluşan bu hastalık, toplumda oldukça sık görülüyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hakan Güveli reflü hastalığıyla ilgili merak edilenlere değiniyor...