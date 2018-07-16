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Baharatlı yeme yü davet etme

Yanlış beslenme, ye neden oluyor. Uzmanlar dar kıyafetler giyilmemesini, baharatlı ve asitli yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor

Baharatlı yeme reflüyü davet etme
Göğüste ağrı, ses kısıklığı, midede ağrı ve yanma... Tüm bunlar toplumda sık görülen reflünün belirtilerini oluşturuyor. Mide asidinin ve içeriğinin yukarıya doğru yemek borusuna ve boğazınıza kaçması ile oluşan bu hastalık, toplumda oldukça sık görülüyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hakan Güveli reflü hastalığıyla ilgili merak edilenlere değiniyor...
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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