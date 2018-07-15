Türk ateşi!

Türk mutfağının zenginliği, dünyanın iştahını kabarttı. Başarılı şefler, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için birbiriyle yarıştı. Onların arasında dünyaca ünlü şef Erdal Çetinkaya da vardı. Çetinkaya, İstanbul'da Özgür Şef ve Nusret gibi restoranlarda baş aşçı olarak çalıştı. Ardından kendi markasını yarattı. Rusya'nın başkenti Moskova'da restoranını açtı. Kendisini 'Ateşle dans eden adam' olarak tanıttı! Restoranı dünyaca ünlü isimlerin uğrak noktasıydı. Onların arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dmitry Peskov'un 19 yaşındaki kızı Liza da vardı. Türkiye aşığı, genç kız Türk lezzetlerine de bağlı olduğunu kanıtladı. Restoranın müdavimleri arasında Nuno Gomes, Etoo, Ronaldo Zanetti gibi futbolcular ile Pierluigi Collina isimli futbol hakemi vardı...
Liza Peskov, her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Tatillerde Bodrum ve Antalya'yı tercih etti. Yemek konusunda da güvendiği tek isim, Erdal Şefti...
C.RONALDO
FELLAINI
Liza Peskov, her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi. Tatillerde Bodrum ve Antalya'yı tercih etti. Yemek konusunda da güvendiği tek isim, Erdal Şefti...
C.RONALDO
FELLAINI
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