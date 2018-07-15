Dihital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasıyla veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha kolay ulaşılabilme imkanı getirildi. 320 milyon sayfadan oluşan belgeler taranarak 3 yıl içinde dijital arşive aktarılacak. 81 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri Ankara'ya getirilerek arşivde koruma altına alındı.
Nüfus kayıtlarında dijital dönem
Etiketler: Ankara , nüfus kayıt
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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