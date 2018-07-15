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larında dijital dönem

Nüfus kayıtlarında dijital dönem
Dihital Arşiv Projesi (DAP) kapsamında, larının elektronik ortama aktarılmasıyla veraset, tespit, aile bağlarının kurulması, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi olaylar nedeniyle açılan davalarda istenilen kayıtlara daha kolay ulaşılabilme imkanı getirildi. 320 milyon sayfadan oluşan belgeler taranarak 3 yıl içinde dijital arşive aktarılacak. 81 il ve ilçe nüfus müdürlüğünde bulunan nüfus ve vukuat defterleri ile dayanak belgeleri 'ya getirilerek arşivde koruma altına alındı.
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