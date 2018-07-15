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İznik 2 ölü

’da serinlemek için ’ne giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi

İznik 2 ölü
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı. Olay dün 'da yaşandı. Tekstil atölyesi sahibi yanında çalışan 15 kişiyi ve ailelerini İznik Gölü'nün sahiline pikniğe götürdü. Çocuklar serinlemek göle girdi. 8 çocuk çırpınmaya başladı. Çığlıkları duyan çevredekiler, göle atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Ancak Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) gölde kayboldu. Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıç polisler, 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma ve Vildan'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yakınları yakıldı. 'da ise Tolga Çabuk (23) baraj gölünde boğuldu.





Tekstil atölyesinde çalışan (12) (solda) ile arkadaşı (12), girdikleri gölde boğularak hayatını kaybetti. Ölümleri sevenlerini yasa boğdu.



İşçilerini pikniğe götüren tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, çocuk çalıştırmak suçundan gözaltına alındı.
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