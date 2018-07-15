İznik 2 ölü

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Aruk yanında çalışan 15 kişiyi ve ailelerini İznik Gölü'nün sahiline pikniğe götürdü. Çocuklar serinlemek göle girdi. 8 çocuk çırpınmaya başladı. Çığlıkları duyan çevredekiler, göle atlayarak boğulmak üzere olan 1'i erkek 6 çocuğu sudan çıkardı. Ancak Fatma Sayhan (12) ile Vildan Salçın (12) gölde kayboldu. Neslihan Sezek (14), Eylem Sezek (15), Kübra Sezek (17), Muharrem Sayhan (13), Güllü Sayhan (17) ve Marziye Sayhan (17), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıç polisler, 2 saatlik çalışma sonrasında Fatma ve Vildan'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yakınları yakıldı. Adana'da ise Tolga Çabuk (23) baraj gölünde boğuldu.
Tekstil atölyesinde çalışan Vildan Salçın (12) (solda) ile arkadaşı Fatma Sayhan (12), girdikleri gölde boğularak hayatını kaybetti. Ölümleri sevenlerini yasa boğdu.
İşçilerini pikniğe götüren tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, çocuk çalıştırmak suçundan gözaltına alındı.
Tekstil atölyesinde çalışan Vildan Salçın (12) (solda) ile arkadaşı Fatma Sayhan (12), girdikleri gölde boğularak hayatını kaybetti. Ölümleri sevenlerini yasa boğdu.
İşçilerini pikniğe götüren tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, çocuk çalıştırmak suçundan gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.