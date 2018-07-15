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Bebek mamasına anne sütü ayarı
Tarım ve Orman Bakanlığınca sektörün görüşüne açılan tebliğ taslağıyla bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdaların bileşim kriterlerinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre, söz konusu ürünlerin anne sütüne yaklaştırılması için yapılan düzenlemelerle beynin yapısı ve işleyişinde çok önemli rolleri olan omega 3 yağ asitleri arasında önde gelen alfa linolenik asit ve DHA'da alt ve üst limitler düzenlendi.

Bu gıdalarda bulunması gereken potasyum, bakır, A vitamini gibi mineral ve vitaminlerde alt sınır artırılırken, üst sınırda da değişikliklere gidildi.
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