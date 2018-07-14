Bu besinleri gece tüketerek hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olabileceksiniz. İşte gece yediğinizde faydasını daha fazla göreceğiniz o yiyecekler.
Bu besinleri gece yediğimizde daha faydalı!
Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Ancak birazdan vereceğimiz yiyeceklerde tam tersi bir durum söz konusu olacak.
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