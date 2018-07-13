Evrim’den iz yok

Tokat'ın Turhal İlçesi'nde, 2 gün önce yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları dün de devam etti. Ankara Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan "Abrek" isimli köpeğin de Evrim'i aradığı öğrenildi. Ancak çalışmalardan bir sonuç elde edileme