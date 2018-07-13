Tokat'ın Turhal İlçesi'nde, 2 gün önce yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları dün de devam etti. Ankara Polatlı'da Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan "Abrek" isimli köpeğin de Evrim'i aradığı öğrenildi. Ancak çalışmalardan bir sonuç elde edileme
Evrim’den iz yok
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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