Kalp sağlığı boğazdan geçiyor!

Boğaz enfeksiyonları, günlük hayatta en sık rastlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Basit görünen, önemsenmeyen bu rahatsızlık, kalp hastalıklarına neden oluyor. Halk arasında 'kalp romatizması' olarak adlandırılan akut romatizmal ateş hastalığı tüm dünyada erişkinlik ve çocukluk dönemlerinde sık görülüyor. Tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonları yaklaşık 3 hafta sonra akut romatizmal ateş (ARA) tablosu ile oluşabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Akdağ, akut romatizmal ateş hakkında önemli bilgiler veriyor...
EKLEMLERİ TUTAR
Endüstrileşmiş ülkelerdeki erken tanı ve yeterli tedaviler sayesinde akut romatizmal ateşin gelişme olasılığı ve buna bağlı kalp kapak hastalıkları eskiye oranla oldukça azalıyor. Akut romatizmal ateş tablosunun en sık görülen bulgusunu büyük eklemlerdeki ağrı, şişlik ve kızarıklıktan oluşan artrit tablosu oluşturuyor. Oldukça ağrılı seyreden bu eklem tutulması kalp ve beyin tutulması sonrası kalıcı hasar bırakabiliyor.
ÇARPINTI YAPAR
Kalp tutulumu, tüm akut romatizmal ateş geçiren hastaların yarında görülüyor. Kalp tutulumu gelişen hastaların da yaklaşık olarak yüzde 70'inde ileri yıllarda daha da belirginleşerek kalp kapak hasarları ortaya çıkıyor. Enfeksiyon genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyor. Erken dönemdeki sıkıntılar geçtikten sonra hastaların uzun bir süre herhangi bir şikayeti olmuyor. Kapak harabiyetine bağlı nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı gibi şikayetler 20-40 yaş arası ortaya çıkmaya başlıyor. Hastalık yavaş ilerlese de sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu atakları hastalığın seyrini hızlandırıp daha erken yaşlarda şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.
GEÇ KALMAYIN!
Boğaz enfeksiyonlarının erken tanı ve yeterli tedavisi akut romatizmal ateşin gelişme ihtimalini azaltıyor. Hastalarda erken tanı ve tedavi, uygun süre ve dozda yapılacak olan koruyucu tedaviler, kontrol amaçlı yıllık ekokardiyografi takibi ileride gelişebilecek kapak harabiyetinin gelişme oranını en aza indiriyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
NEFES DARLIĞI,
YÜRÜRKEN ÇABUK YORULMA
ELLERDE VE AYAKLARDA ÜŞÜME
KURU ÖKSÜRÜK
YORGUNLUK
KALP ÇARPINTISI
EKLEMLERİ TUTAR
Endüstrileşmiş ülkelerdeki erken tanı ve yeterli tedaviler sayesinde akut romatizmal ateşin gelişme olasılığı ve buna bağlı kalp kapak hastalıkları eskiye oranla oldukça azalıyor. Akut romatizmal ateş tablosunun en sık görülen bulgusunu büyük eklemlerdeki ağrı, şişlik ve kızarıklıktan oluşan artrit tablosu oluşturuyor. Oldukça ağrılı seyreden bu eklem tutulması kalp ve beyin tutulması sonrası kalıcı hasar bırakabiliyor.
ÇARPINTI YAPAR
Kalp tutulumu, tüm akut romatizmal ateş geçiren hastaların yarında görülüyor. Kalp tutulumu gelişen hastaların da yaklaşık olarak yüzde 70'inde ileri yıllarda daha da belirginleşerek kalp kapak hasarları ortaya çıkıyor. Enfeksiyon genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyor. Erken dönemdeki sıkıntılar geçtikten sonra hastaların uzun bir süre herhangi bir şikayeti olmuyor. Kapak harabiyetine bağlı nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı gibi şikayetler 20-40 yaş arası ortaya çıkmaya başlıyor. Hastalık yavaş ilerlese de sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu atakları hastalığın seyrini hızlandırıp daha erken yaşlarda şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.
GEÇ KALMAYIN!
Boğaz enfeksiyonlarının erken tanı ve yeterli tedavisi akut romatizmal ateşin gelişme ihtimalini azaltıyor. Hastalarda erken tanı ve tedavi, uygun süre ve dozda yapılacak olan koruyucu tedaviler, kontrol amaçlı yıllık ekokardiyografi takibi ileride gelişebilecek kapak harabiyetinin gelişme oranını en aza indiriyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
NEFES DARLIĞI,
YÜRÜRKEN ÇABUK YORULMA
ELLERDE VE AYAKLARDA ÜŞÜME
KURU ÖKSÜRÜK
YORGUNLUK
KALP ÇARPINTISI
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