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Mehmet'keyf'!

Mehmetkeyf!
Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki 150 yıllık da yaşayan, Mehmet Tilki (69), mağaranın kayıt altına alınıp, iskan verilmesi için imar barışı başvurusu yaptı. Yaşlı adam, Helenistik döneme ait mağaranın, dedesinden kaldığını vurguladı. Mağaraya, elektrik ve su bağlattığını belirten Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları keyifle televizyonumu izliyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Çünkü burada mutluyum. Doğup, büyüdüğüm mağaramın da diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum" diye konuştu.

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