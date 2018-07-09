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Yıldırım müdahale

Yıldırım, 'nden atlamak isteyen T.T.'yi görünce hemen müdahale etti. İntihardan vazgeçirdi korkuluklardan indirdiği genci arabasına alıp gitti.




Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen T.T.'yi görünce hemen müdahale etti. İntihardan vazgeçirdi korkuluklardan indirdiği genci arabasına alıp gitti.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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