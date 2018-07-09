Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen T.T.'yi görünce hemen müdahale etti. İntihardan vazgeçirdi korkuluklardan indirdiği genci arabasına alıp gitti.
Yıldırım müdahale
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen T.T.'yi görünce hemen müdahale etti. İntihardan vazgeçirdi korkuluklardan indirdiği genci arabasına alıp gitti.
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen T.T.'yi görünce hemen müdahale etti. İntihardan vazgeçirdi korkuluklardan indirdiği genci arabasına alıp gitti.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , Binali Yıldırım , Başbakan
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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