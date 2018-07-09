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Mutluluğa bir adım!

, geçirdiği kaza ile felç kaldı. Yıllarca yatağa bağımlı yaşadı. Botoks ve yöntemi ile 30 yıl sonra ilk adımını attı...

Mutluluğa bir adım!
Geçirdiği kazanın ardından felç kalan genç kadın, 30 yılın ardından yürümeye başladı. Film gibi olay İstanbul Küçükköy'de yaşandı. Emriye Kaya, henüz 4 yaşındayken, bir otomobilin çarpması sonucu felç kaldı. 30 yılını yatağa bağımlı olarak geçiren Kaya, 4 ameliyat geçirmesine rağmen toparlanamadı. Tam her şeyden vazgeçtiği sırada, Prof. Dr. Belgin Erhan'ın bir makalesini okumasıyla hayatında yepyeni bir döneme başladı. Annesinin ısrarıyla Prof. Dr. Erhan'dan randevu aldı. Ünlü profesörün uyguladığı botoks ve fizik tedavi uygulamasıyla ilk adımını attı. "Hayata yeniden bağlandım. Maraton koşacağım" sözüyle mutluluğunu anlattı.




ERHAN ÖZTÜRK
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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