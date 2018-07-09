Mutluluğa bir adım!

kazanın ardından felç kalan genç kadın, 30 yılın ardından yürümeye başladı. Film gibi olay İstanbul Küçükköy'de yaşandı.henüzbir otomobilin çarpması sonucu felç kaldı. 30 yılını yatağa bağımlı olarak geçiren Kaya, 4 ameliyat geçirmesine rağmen toparlanamadı. Tam her şeyden vazgeçtiği sırada, Prof. Dr. Belgin Erhan'ın bir makalesini okumasıyla hayatında yepyeni bir döneme başladı. Annesinin ısrarıylarandevu aldı. Ünlü profesörün uyguladığıuygulamasıyla ilk adımını attı. "Hayata yeniden bağlandım. Maraton koşacağım" sözüyle mutluluğunu anlattı.