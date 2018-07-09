Altın fiyatları, bugün 'haftanın ilk günü' altın ons değeri 1.258 Dolar'dan işlem görürken gram altın çeyrek altın fiyatı ne kadar? 9 Temmuz 2018 Pazartesi Dolar/lira paritesi üzerinden gram altın hafif yükseliş içerisinde. Ekonomi uzmanları, bugün akşam saatlerinde (saat 21:00) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasını bekliyor. Öte yandan uzmanlar 11-12 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan NATO zirvesinin altın piyasasını etkileyeceği öngörüsünde.



9 Temmuz'da altın piyasasında son durum nasıl, altın kuyumcu fiyatları, Kapalı Çarşı'da kaç lira üzerinden işlem görüyor. Uzmanlardan Pazartesi, Salı, Çarşamba gününe dair önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 21:00'de yeni kabineyi açıklarken, gözler ekonomi yönetinime çevrilecek. Uzmanlardan 'NATO zirvesi' açıklaması geldi. Altın yorumları dün, 9 Temmuz, analinize göre; AA Finans Analisti İslam Memiş, Güneş Gazetesi'nde köşeyazısında şu açıklamayı yaptı: NATO zirvesi, sadece bir toplantı olarak kalmayacak, piyasalarda da yeni pozisyonların alınmasına neden olacak. Geçen haftadan itibaren baskı altında kalan altının ons fiyatı, önümüzdeki hafta ya düşüşlerine devam eder 1.197 dolar seviyesine kadar geriler yada toparlanmaya başlar yükselişler 1.301 dolar seviyesine kadar sürebilir ! Salı günü 1.337-1.357 dolar bant aralığında kalan altının ons fiyatı, NATO zirvesiyle beraber yön belirleyebilir. Toparlayacak olursak bu yıl ki NATO zirvesinde sadece güvenlik konuları konuşulmayacak, Trump, rakipleriyle göz göze gelecek Filistin kararını hatırlatarak " Nasılmış ?" diye bir bakış fotoğrafını dünya ile paylaşacak...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 9 TEMMUZ 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 183.20 liradan işlem görürken, gram altın satış 184.76 Türk Lirası.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 299.20 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 305.33 Türk Lirası.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1231.58 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1244.10 Türk Lirası.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 167.57 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 169.26 Türk Lirası.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1209.23 liradan işlem görürken, tam altın satış 1221.44 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 598.50 liradan işlem görürken, yarım altın satış 610.71 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1206.52 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1218.72 Lirası.