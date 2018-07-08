Yumurta prostattan korkma!

Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz prostat geliyor. Her 12 erkekten birinin, prostat kanserine yakalandığı biliniyor. Bu durum, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Pek çok kanser türünde olduğu gibi prostatta da genetik faktörler önemli rol oynuyor. Bunun dışında yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, kadmium, A ve D vitamini değerleri prostat kanseri oluşumunda etkili oluyor. Uzmanlar, şunları öneriyor... Tam tahıllı ekmek: Prostat kanseri tümörlerinin küçülmesini sağlıyor. hayvanlarını tüketilmesi öneriliyor. Fındık: Her gün 1 avuç fındık yemek prostat kanser riskini azaltıyor. Baklagiller: Çinko sayesinde bütün baklagiller kurtarıcı oluyor.
Domates: Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre domates, domates salçası, domates sosu, doğal ketçap ve diğer domates ürünlerini daha çok tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gözler önüne seriyor.
Domates: Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre domates, domates salçası, domates sosu, doğal ketçap ve diğer domates ürünlerini daha çok tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gözler önüne seriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.