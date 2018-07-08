Ceviz yiyin güçlenin

Vitamin, mineral, protein ve lif deposu ceviz, besleyici özelliği ile dikkat çekiyor. Kalori değer ioldukça yüksek bir besin olan cevizde sağlığımız için tercih etmemiz gereken doymamış yağ bulunuyor.
Zeka fonksiyonlarını geliştirmekten, cinsel sağlığa kadar faydası olan ceviz, sofraların en yararlı besinlerinden biri olarak gösteriliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Damarların iç tarafının pürüzsüz olmasını sağlayarak kan-damar sistemini rahatlatır. 3 Safra taşını önler.
Parkinson ve Alzheimer hastalığından korur.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Öksürüğü giderir.
Diş eti rahatsızlıklarında gargara olarak kullanılır.
Zeka fonksiyonlarını geliştirmekten, cinsel sağlığa kadar faydası olan ceviz, sofraların en yararlı besinlerinden biri olarak gösteriliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...
Kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncını ve klinik depresyonu azaltır.
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.
Damarların iç tarafının pürüzsüz olmasını sağlayarak kan-damar sistemini rahatlatır. 3 Safra taşını önler.
Parkinson ve Alzheimer hastalığından korur.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Öksürüğü giderir.
Diş eti rahatsızlıklarında gargara olarak kullanılır.
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