Son kurban

Ankara'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon'un da aralarında olduğu 8 kişinin 400 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Tolon'u 12 bin 600 dolar dolandıran ekipten Suriye uyruklu Hishan Al Jasem ve Tuncay Çobaner tutuklandı. Aynı taktikle yüzlerce kişiden milyonlarca lira toplayan dolandırıcıların son kurbanı Tolon ise akıllara diğer ünlü isimleri getirdi.
KİMLER KANMADI Kİ...
Geçmişte ünlü ceza hukukçusu Erdener Yurtcan, Canan Karatay, Prof. Esin Cantez, şarkıcı Ümit Sayın, İTÜ öğretim görevlisi Gülgün Kayakutlu da telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında yer almıştı. Bunların yanında dolandırıcılara para yerine kağıt vererek onları yakalatan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut ve telefonda dolandırıcıları bezdiren 65 yaşındaki Mehmet Emin Koza'nın başarıları ise sosyal medyada günün konusu oldu.
Hurşit Tolon 12 bin 600 dolar kaptırdı
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, parasını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.
Ümit Sayın 30 bin TL kaptırdı.
Canan Karatay 60 bin lira kaptırdı.
Erdener Yurtcan 4.5 milyon lira kaptırdı
Profesörleri, komutanları kandıran dolandırıcılar Aydın'da yaşayan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut'u da hedef almıştı. Kendisini arayan kişiye bankadaki 53 bin lirasını çektiğini söyleyen Boşkut, içine para yerine kağıt havlu koyduğu poşeti şüphelinin istediği adrese bıraktı. Polisler ise zanlıyı poşeti aldığı sırada yakaladı.
KİMLER KANMADI Kİ...
Geçmişte ünlü ceza hukukçusu Erdener Yurtcan, Canan Karatay, Prof. Esin Cantez, şarkıcı Ümit Sayın, İTÜ öğretim görevlisi Gülgün Kayakutlu da telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında yer almıştı. Bunların yanında dolandırıcılara para yerine kağıt vererek onları yakalatan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut ve telefonda dolandırıcıları bezdiren 65 yaşındaki Mehmet Emin Koza'nın başarıları ise sosyal medyada günün konusu oldu.
Hurşit Tolon 12 bin 600 dolar kaptırdı
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, parasını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.
Ümit Sayın 30 bin TL kaptırdı.
Canan Karatay 60 bin lira kaptırdı.
Erdener Yurtcan 4.5 milyon lira kaptırdı
Profesörleri, komutanları kandıran dolandırıcılar Aydın'da yaşayan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut'u da hedef almıştı. Kendisini arayan kişiye bankadaki 53 bin lirasını çektiğini söyleyen Boşkut, içine para yerine kağıt havlu koyduğu poşeti şüphelinin istediği adrese bıraktı. Polisler ise zanlıyı poşeti aldığı sırada yakaladı.
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