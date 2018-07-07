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Son kurban

Eski Orgeneral , dolandırıcılara 12 bin 600 dolar kaptırdı. “ bağlantısı” tezgahına gelen komutan yı salladı...

Son kurban
Ankara'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda eski 1. Ordu Komutanı 'un da aralarında olduğu 8 kişinin 400 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Tolon'u 12 bin 600 dolar dolandıran ekipten Suriye uyruklu Hishan Al Jasem ve Tuncay Çobaner tutuklandı. Aynı taktikle yüzlerce kişiden milyonlarca lira toplayan dolandırıcıların son kurbanı Tolon ise akıllara diğer ünlü isimleri getirdi.

KİMLER KANMADI Kİ...
Geçmişte ünlü ceza hukukçusu Erdener Yurtcan, , Prof. Esin Cantez, şarkıcı , İTÜ öğretim görevlisi Gülgün Kayakutlu da telefon dolandırıcılarının kurbanları arasında yer almıştı. Bunların yanında dolandırıcılara para yerine kağıt vererek onları yakalatan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut ve telefonda dolandırıcıları bezdiren 65 yaşındaki Mehmet Emin Koza'nın başarıları ise da günün konusu oldu.



​Hurşit Tolon 12 bin 600 dolar kaptırdı
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, parasını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.



Ümit Sayın 30 bin TL kaptırdı.



Canan Karatay 60 bin lira kaptırdı.



​Erdener Yurtcan 4.5 milyon lira kaptırdı



Profesörleri, komutanları kandıran dolandırıcılar 'da yaşayan 67 yaşındaki Yusuf Boşkut'u da hedef almıştı. Kendisini arayan kişiye bankadaki 53 bin lirasını çektiğini söyleyen Boşkut, içine para yerine kağıt havlu koyduğu poşeti şüphelinin istediği adrese bıraktı. Polisler ise zanlıyı poşeti aldığı sırada yakaladı.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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