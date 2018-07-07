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Lastik faciası

TIR’ın aksından kopan lastik, karşı şeritten gelen minibüsün camını kırarak içeri girdi. Şoför hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı...

Lastik faciası
Bolu'da, yolunun Yukarısoku mevkiinde akıl almaz bir olay yaşandı. Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez'in kullandığı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Dönmez, kurtarılamadı.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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