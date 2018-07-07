Bodrum Bitez'de otel ve tur acentesi işleten Oktay Başyurt, geçen Ocak ayında, iş bağlantıları için Küba'ya gitti. Başyurt, geçen 7 Nisan'da Küba'nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba'ya çok sayıda turist gönderip, vize işlemleri için yardımcı olan Başyurt'un gözaltına alınması, yakınlarını şaşkına çevirdi. Suçlamanın ne olduğunu araştıran Başyurt'u avukatı ilginç bir gerekçe ile karşılaştı. İddiaya göre, Kübalı yetkililerin Türk işadamına "Küba kültürü üzerinden gelir elde ediyorsunuz. Değerlerimizin ticari unsur olarak kullanılmasına göz yumamayız" dediği öğrenildi.
Yıllardır Küba'ya turlar düzenleyen turizmci Oktay Başyurt, Cienfiyagus şehrinde tutuklandı.
Yıllardır Küba'ya turlar düzenleyen turizmci Oktay Başyurt, Cienfiyagus şehrinde tutuklandı.
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