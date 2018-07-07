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’de bir mahalleyi dehşete düşüren olay

’in Karabağlar ilçesinde, sabah saatlerinde alev topuna dönen çalıntı kamyonet bir eve çarptı. Çarpmasının etkisiyle neye uğradığını şaşıran aile fertleri büyük korku yaşadı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı. Çalıntı olduğu öğrenilen kamyonetin sahibi ise, aracın bulunduğu haberi geldiğinde çok mutlu olduğunu; ancak kamyonetin halini gördükten sonra büyük bir şok yaşadığını söyledi.



ÖNCE YANMAYA BAŞLADI
Olay, sabah saatlerinde İzmi'in Karabağlar ilçesi Poligon Mahallesi 52 Sokak'ta meydana geldi. Çalıntı olduğu öğrenilen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç bir süre sonra alev topuna döndü. Araç, daha sonrada yokuş aşağıya indi. İçinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, önce park halindeki bir araca çaptı. Araca çarptıktan sonra yön değiştiren kamyonet, Genç ailesinin oturduğu tek katlı eve daldı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 20:56
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