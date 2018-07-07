



ÖNCE YANMAYA BAŞLADI

Olay, sabah saatlerinde İzmi'in Karabağlar ilçesi Poligon Mahallesi 52 Sokak'ta meydana geldi. Çalıntı olduğu öğrenilen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Araç bir süre sonra alev topuna döndü. Araç, daha sonrada yokuş aşağıya indi. İçinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, önce park halindeki bir araca çaptı. Araca çarptıktan sonra yön değiştiren kamyonet, Genç ailesinin oturduğu tek katlı eve daldı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkıldı.