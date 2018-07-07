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'da sulama kanalında ceset bulundu

’da serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına giren inşaat işçisi Ersin Akil (19), boğularak hayatını kaybetti. Akil’in cesedinin çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar, güçlükle uzaklaştırıldı.

İzlemek için birbirleriyle yarıştılar!
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ersin Akil, dün saat 17.00 sıralarında serinlemek için çalıştığı yerin yakınından geçen sulama kanalına girdi

Bir süre yüzen Akil, akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. İş arkadaşlarının fark ettiği Ersin Akil, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Akil'i hava kararıncaya kadar aradı ancak sonuç alamadı.

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Kanala verilen suyun kesilmesiyle Akil'in cesedi, sabah erken saatlerde suya girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Ersin Akil'in cesedinin çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar, güçlükle uzaklaştırıldı.

Akil'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Kurumu'na gönderildi.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 09:39
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