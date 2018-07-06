Üzüm aşka çözüm

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor.

Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E, K vitaminleri barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşk hayatına da renk katıyor.