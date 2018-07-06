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aşka çözüm

Üzüm aşka çözüm
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor.
Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E, K vitaminleri barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşk hayatına da renk katıyor.
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