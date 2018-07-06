Üzüm aşka çözüm

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor.
Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E, K vitaminleri barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşk hayatına da renk katıyor.
Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E, K vitaminleri barındırıyor. Beyinden sindirim sistemine kadar pek çok organa katkıda bulunan üzüm, aşk hayatına da renk katıyor.
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