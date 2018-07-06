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Ünlü oyuncu ucuz kurtuldu

Ünlü oyuncu ucuz kurtuldu
İstanbul Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15'in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Yakalanan 2 saldırgan, saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle yaptıklarını söyledi.
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