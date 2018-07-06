İstanbul Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15'in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Yakalanan 2 saldırgan, saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle yaptıklarını söyledi.
Ünlü oyuncu ucuz kurtuldu
Etiketler: İstanbul Kadıköy , İstanbul , Oral Özer
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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