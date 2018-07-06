Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
Romatizma ağrılarına hangi besinler iyi gelir?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum.
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu
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