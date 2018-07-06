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Romatizma ağrılarına hangi besinler iyi gelir?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Romatizma ağrılarına hangi besinler iyi gelir?

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 08:02
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