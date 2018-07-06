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Kenan ders verdi

Kenan ders verdi
Yıllardır motosiklet üzerinde Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran Sofuoğlu, bahis şirketlerinden gelen milyonları da geri çevirmişti. Kullandığı lüks araç ise bazı kesimleri rahatsız etti. Sofuoğlu mazbatasını önceki gün alarak vekil olmuştu.


'den vekil seçilen 'nun, Lamborghini aracının vergisinin ödenmediği iddia edildi. Sofuoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: "Vergi ödenmediği iddiası yalan. Vekil maaşımın tamamını da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım..."
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