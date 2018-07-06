İşsizlik maaşını nasıl alırım

Geçen hafta işten çıkardılar. İşsizlik maaşı alamayacağımı söylediler. Bu hakkı kazanmak için neler gerekiyor?
İŞSİZLİK sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; işveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
BİR GÜN SONRA TAZMİNAT İSTEDİ
Bir trafik kazası sonrası iki taraf da eve gitti.
Ertesi gün karşı araçtaki kişi yaralandığını söyledi ve tazminat talep etti. Bu konuda haklarımı öğrenebilir miyim?
TRAFİK sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez. Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir.
Trafik sigortasından farklı olarak kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılar.
Soruya dönecek olursak, kaza nedeniyle karşı araçta bulunan 3. kişinin kusurunuzla yaralanmasına sebep olduysanız sizden geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı bir sakatlık durumu varsa meslekte kazanma gücü kaybı, tedavi ve bakıcı giderleri gibi maddi zararlarını talep edebilir ve bu bedelleri trafik sigortanız limitleri dahilinde ödemekle yükümlüdür. Fakat trafik sigortası manevi zararı karşılamaz.
ASANSÖR PARASI ÖDEMEK İSTEMİYORUM
Kot 1'de oturuyorum. Benim katımda asansör yok. Ancak yönetim, benden asansör parası talep ediyor. İstenen parayı da ödemiyorum.
Şimdi dava açacaklarını söylediler. Bu konuda haklarımı öğrenmek istiyorum.
BU konuda bazı yöneticiler farklı davranış gösterebiliyor.
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.
Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur.
Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33.
Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz..
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
İŞSİZLİK sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin; işveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.
İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İş Kur müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.
BİR GÜN SONRA TAZMİNAT İSTEDİ
Bir trafik kazası sonrası iki taraf da eve gitti.
Ertesi gün karşı araçtaki kişi yaralandığını söyledi ve tazminat talep etti. Bu konuda haklarımı öğrenebilir miyim?
TRAFİK sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez. Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir.
Trafik sigortasından farklı olarak kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılar.
Soruya dönecek olursak, kaza nedeniyle karşı araçta bulunan 3. kişinin kusurunuzla yaralanmasına sebep olduysanız sizden geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı bir sakatlık durumu varsa meslekte kazanma gücü kaybı, tedavi ve bakıcı giderleri gibi maddi zararlarını talep edebilir ve bu bedelleri trafik sigortanız limitleri dahilinde ödemekle yükümlüdür. Fakat trafik sigortası manevi zararı karşılamaz.
ASANSÖR PARASI ÖDEMEK İSTEMİYORUM
Kot 1'de oturuyorum. Benim katımda asansör yok. Ancak yönetim, benden asansör parası talep ediyor. İstenen parayı da ödemiyorum.
Şimdi dava açacaklarını söylediler. Bu konuda haklarımı öğrenmek istiyorum.
BU konuda bazı yöneticiler farklı davranış gösterebiliyor.
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.
Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.
Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur.
Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33.
Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz..
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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